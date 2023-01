Wals-Grünau sichert sich „Salzburger Stier“

Im Finale entwickelte sich von Beginn an eine enge Angelegenheit. Toptorschütze Julian Feiser brachte den Favoriten kurz vor Ende der ersten Halbzeit in Überzahl mit 1:0 in Führung. Die Tennengauer kamen aber durch Babic zum 1:1-Ausgleich. Kadrija und erneut Feiser schossen Grünau dann aber zum Titel. Die Walser gewannen das Finale mit 3:1.