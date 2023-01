Sturm stach schon wieder die Konkurrenz aus

Als Andreas Schicker beim Trainingsauftakt am Freitag auf einen möglichen Transfer von Bryan Teixeira angesprochen wurde, huschte kurz ein spitzbübisches Schmunzeln über seine Lippen. „Vielleicht ist er ja schon da“, trat der Sportchef die Flucht nach vorne an. Spätestens da war klar: Dieser Wechsel ist bald amtlich! Samstag gestand Schicker: „Zu dieser Zeit ist Teixeira tatsächlich schon in unserer Geschäftsstelle gewesen.“