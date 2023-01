Unfalldrama am Dreikönigstag: 19-Jähriger tot

Tragödie um zwei junge Burschen am Dreikönigstag im Waldviertel: Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Zwettl kam ein 19-jähriger Oberösterreicher ums Leben, ein 20-jähriger Niederösterreicher wurde lebensgefährlich verletzt. Auf einem Güterweg in Langschlag verlor der 20-jährige Lenker gegen 22.30 Uhr in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto mit vier Insassen überschlug sich und landete unterhalb einer Böschung im Wald.