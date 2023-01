Konkurrentin staunt: „Mikaela fährt perfekt!“

Wie auf Schienen, ohne Umwege! Genau so fuhr Mikaela Shiffrin am Mittwoch in Zagreb ihrem 81. Weltcupsieg entgegen, dem 51. in der Spezialdisziplin Slalom. Dem fünften in Serie und dem fünften in Zagreb. Völlig unbeeindruckt von Angriffen der Gegnerinnen oder der schlechter werdenden Piste. Somit fehlt der Amerikanerin nur noch ein Sieg auf den Rekord von Landsfrau Lindsey Vonn.