Schweizergarde trägt Rüstungen aus Österreich

Es ist ein wahres Generationenprojekt, das die Familie Schmidberger aus Molln in Oberösterreich geschafft hat: Zehn Jahre lang haben die Söhne Johann und Georg gemeinsam mit ihrem Vater an 80 Harnischen, Helmen und Co. für die Schweizergarde gearbeitet. „Wir sind ein kleiner Familienbetrieb. Für eine normale Rüstung brauchen wir hundert Stunden, für einen Offiziersharnisch bis zu 400“, sagt Johann Schmidberger. Zwanzigmal war der 40-Jährige in den vergangenen Jahren deswegen im Vatikan zu Gast.