AliExpress-Lieferungen nach Österreich eingestellt

Diese reichten von „Logistikgründen“ bis zu einer „gesetzlichen Anpassung“, so die „Futurezone“ und verweist auf eine seit 1. Jänner geltende Änderung der Verpackungsordnung. Demnach müssen ausländische Versandhändler, die keinen Sitz oder keine Niederlassung in Österreich haben, einen Bevollmächtigten bestellen, um an Endkundinnen und -kunden hier im Land liefern zu dürfen. Dieser Bevollmächtigte übernimmt die rechtlichen Pflichten rund um die Verpackung.