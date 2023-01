81-Jähriger rast in Pannen-Auto: Insassin (73) tot

Vermutlich war eine Panne dran schuld, dass eine 73-jährige Oststeirerin gegen 12.40 Uhr mit ihrem Auto auf der B54 im Grafendorfer Ortsteil Lechen anhalten musste. Mit eingeschalteter Warnblinkanlage saß sie in ihrem Wagen und rief ihren Mann an, um mit ihm zu besprechen, was nun zu tun sei.