Kuriositäten bei den Kandidatenlisten für die Wahl

Kuriose Konstellationen

Derselbe Bezirk bekam rechtzeitig vor der Wahl allerdings auch unerwarteten Zuwachs – und zwar in Form von Hikmet Aslan. Der Landesgeschäftsführer der Grünen wohnt zwar in Theresienfeld bei Wiener Neustadt, kandidiert aber in Lilienfeld. Eine Verwechslung kann ausgeschlossen werden, ohne ihn hätte die Öko-Partei nämlich keinen Kandidaten in der Region. Rechtlich ist das übrigens in Ordnung, denn der Wohnort muss nicht zwingend im jeweiligen Wahlkreis liegen.