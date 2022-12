Leben für den Sport: Legende verlässt die Matte

Salzburg Ende der 1960er Jahre: Kampfkünstler Bruce Lee begeistert auf den Leinwänden ein Millionenpublikum. Auch Manfred Eppenschwandtner ist ein großer Fan. In der Zeitung wird ein Wochenendkurs Karate beworben – sein Interesse ist sofort geweckt. „Das hat es bei uns nicht gegeben“, erinnert sich der mittlerweile 74-Jährige. In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat sich im österreichischen Karate so einiges getan. Eppenschwandtner ist nicht nur eine der Säulen der Erfolge, viel mehr ist er der Baumeister. Denn kaum jemand war hierzulande derart wichtig für diese Kampfsportart. Mit Jahresende gibt der langjährige Bundestrainer sein Zepter ab.