Adieu, Alisa! Buchinger beendet ihre Karriere

Karate-Ass Alisa Buchinger gab am Donnerstagabend in Salzburg ihren Rücktritt vom aktiven Geschehen bekannt. Die 29-Jährige war über Jahre hinweg ein absolutes Aushängeschild ihres Sports und krönte sich 2016 in Linz bei den Heimtitelkämpfen zur Weltmeisterin in der Klasse bis 68 Kilogramm.