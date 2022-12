Trauner klärt auf: „Ich spiele diese Saison noch!“

„Krone“:Herr Trauner, was ist mit Ihrem Knie los? In der Aussendung von Feyenoord Rotterdam war ja nicht nur von einer nötigen Operation, sondern auch sogar von einer monatelangen Pause zu lesen.

Gernot Trauner: Stimmt! Deshalb hat diese Formulierung bei vielen die Vermutung ausgelöst, dass ich eine schwere Kreuzbandverletzung haben könnte. Der Verein will einfach nicht ins Detail gehen, so lange man nicht die ganz exakte Diagnose kennt. Doch in Wahrheit ist es eine Verletzung am Meniskus.