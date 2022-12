Knie-Operation: Trauner fällt monatelang aus

Seit Sommer 2021 in Rotterdam

Der Abwehrspieler war im Sommer 2021 für rund eine Million Euro vom LASK nach Rotterdam gewechselt und dort auf Anhieb eingeschlagen - u.a. erreichte Trauner mit Feyenoord das mit 0:1 gegen Roma verlorene Conference-League-Finale. Die Winterpause für den Traditionsverein in der Eredivisie endet am 8. Jänner mit einem Gastspiel in Utrecht, Trauners verletzungsbedingte Zwangspause hat da erst begonnen.