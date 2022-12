Silvester: Teuer, laut und für viele schmerzhaft

Häufig kommt vor, dass Leute Nachschau halten, warum ein Feuerwerk nicht explodiert ist, was buchstäblich ins Auge gehen kann. Andere halten Böller zu lange fest oder sprengen sich Gliedmaßen weg - sogar komplette Hände. Im Ernstfall rät Chirurg Lars-Peter Kamolz vom LKH-Universitätsklinikum in Graz: „Alle weggesprengten Körperteile mitbringen, Finger etwa in ein feuchtes Tuch wickeln, in ein Plastiksackerl stecken, und dieses in ein zweites, das mit Eis gefüllt ist. Dadurch vermeidet man Gefrierschäden.“