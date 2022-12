Skispringen in Oberstdorf schauen statt Ski fahren

In den höher gelegenen Skigebieten war am Mittwoch die Hölle los. Neben vielen Urlaubern wollte auch der andere oder andere Vorarlberger die freien Tage zum Skifahren nutzen. Übervolle Parkplätze gab es beispielsweise in Warth. Zwei begeisterte Wintersportler aus Bregenz drehten deshalb gleich am frühen Morgen resigniert wieder um. Zu viele Menschen, zu wenig Schnee.