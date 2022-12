Wie bei Rockkonzert: Im Pinzgau ist der Eisbär los

Hohe Zuschauerzahlen – beim Zeller Eishockey alles andere als eine Seltenheit. Im Heimspiel in der Alps Hockey League am Stefanitag gegen Bregenzerwald waren es gar 2068 Besucher – zweitbester Wert der Saison. Seit dem Wiedereinstieg in die zweithöchste heimische Spielklasse ist im Pinzgau der Eisbär los. In der traditionsreichen Eishalle am Zeller See herrscht bei jedem Heimspiel eine ganz besondere Atmosphäre, und das nicht nur, weil man die Spiele aus dem angrenzenden Hallenbad auch in Badebekleidung verfolgen kann.