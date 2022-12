Zwölf Jahre Haft für belarussische Ex-Schwimmerin

Ein Gericht in Minsk hat am Montag die belarussische Ex-Schwimmerin und Regierungskritikerin Aliaksandra Herasimenia in Abwesenheit zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Die 36-jährige Schwimmerin sei in mehreren Punkten schuldig gesprochen worden, darunter wegen „Aufrufen zu Sanktionen“ und anderer Handlungen „mit dem Ziel, der nationalen Sicherheit zu schaden“, teilte die Menschen- und Bürgerrechtsorganisation Wjasna mit.