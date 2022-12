„Bin ich nicht gewillt!“ Feuz erklärt Rücktritt

Abschied in Kitz

Am 21. Jänner wird Feuz in Kitzbühel das letzte Rennen seiner Karriere als Rennfahrer bestreiten. „Ich habe immer gesagt, dass die großen Rennen für mich die Klassiker sind - Wengen, Kitz. Ich will konkurrenzfähig noch einmal in Wengen und in Kitz am Start stehen“, sagt er am Montag. Und er wolle das noch einmal genießen, dort jeweils das letzte Mal am Start zu stehen. Triendl stünde voll hinter seiner Entscheidung: „Sie hat mich darin von der ersten Sekunde an unterstützt.“ Seine Familie komme bei ihm auch an erster Stelle, die habe höchste Priorität.