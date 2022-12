Horror-Verletzung! Teamgoalie droht Karriereende

Der schottische Nationaltorwart Craig Gordon hat ein Weihnachtsfest zum Vergessen erlebt. Der Kapitän von Heart of Midlothian erlitt am Samstag beim 2:2 bei Dundee United in der schottischen Meisterschaft bei einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler einen doppelten Beinbruch, wie sein Klub am Montag mitteilte.