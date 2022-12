Die WM-Superstars kommen nach Graz!

Die inzwischen schon kultverdächtigen „Austrian Darts Open“ direkt am Schwarzlsee steigen nächstes Jahr von 21. bis 23. April, jeweils in einer Nachtmittagssession von 13 bis 17 Uhr und einer Abendsession von 19 bis 23 Uhr. Die Austrian Darts Open (Tickets gibt‘s hier) werden 2023 zum insgesamt neunten Mal ausgetragen und fanden 2012 erstmals in Wiener Neustadt statt. Seit 2018 hat das Event sein Zuhause in der Steiermarkhalle in Graz/Premstätten.