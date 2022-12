Bescherung im Tierpark: Puma-Familie ist komplett

Künftig bereichern sie das Leben von Puma „Pele“, der sich schon zum großen Publikumsliebling gemausert hat. Die prächtige Raubkatze war, wie berichtet, in eine Kiste gepfercht in Deutschland entdeckt worden, sie war in keinem guten Zustand, lebt aber seit dem Sommer endlich in artgerechten Gefilden in unserem Land. Mit seiner Partnerin „Missoula“ kommt „Pele“ bestens aus.