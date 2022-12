Mauritius - eine Perle im Indischen Ozean

Dolce Vita am Traumstrand

Essen am Strand ist überhaupt ein Thema, das immer wieder Wirklichkeit wird. In den Resorts nennt sich das Dining by Design, das vor allem als Candlelight-Dinner für Verliebte unvergesslich ist. Romantik pur am letzten Abend, bevor es Abschied nehmen heißt von den Annehmlichkeiten des Anantara Iko Resorts.