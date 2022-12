Genug Platz für die Familie

Ein Luxuseigentumsobjekt für exklusive Familienbedürfnisse gelangt im verträumten „Grätzel“ Alsergrund zum Verkauf. Ein Bezirk in bester Lage nahe der Wiener Volksoper. Das Immojuwel wurde 2017 nach den architektonisch höchsten Standards erbaut. Purer Luxus auf 142m². Über das geräumige Entrée gelangen Sie in den Abstell- bzw. Technikraum, ein Gästebadezimmer, ein Kinder- oder Gästezimmer, sowie in den Master Bedroom mit eigener Ankleide und einem großzügigen Badezimmer, welche alle Träume und Anforderungen übertrifft. Die sehr gelungene Steintreppe führt Sie in den oberen Bereich. Dort empfängt Sie eine offene Küche, ein Essplatz, eine weitere Toilette und das luxuriöse Wohnzimmer mit direktem Zugang auf die Dachterrasse, die in den Innenhof ausgerichtet ist. Die großen Dachflächenfenster mit automatischen Jalousien erlauben es, direkt in den Himmel zu blicken. Ein geräumiges 16m² Kellerabteil ist im Kaufpreis inkludiert. Das hochwertige Interieur kommt aus den verschiedenen Design Häusern Europas. Der urbane Wohnstil ist der Inbegriff für ein anspruchsvolles und komfortables Familienleben.