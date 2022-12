Streit mit ÖJV: Borchashvili äußert sich zu Eklat

Zwei Tage, nachdem der heimische Judoverband (ÖJV) den Antritt von Shamil Borchashvili beim Masters in Jerusalem wegen Differenzen abgesagt hat, hat sich nun der Olympia- und WM-Bronzemedaillengewinner zu Wort gemeldet. Das Nicht-Antreten in Israel sei „eine große Enttäuschung und tut mir noch immer in der Seele weh. Ich fühle mich aktuell in Bestform, obwohl ich in letzter Zeit viel auf mich allein gestellt war“, erklärte der 27-Jährige am Dienstag in einer ÖJV-Aussendung.