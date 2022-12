„Scharf“ bremst den Schnupfen

Erkältungen haben uns derzeit fest im Griff. Schnupfen, Husten und Halsweh trüben die Adventzeit. Doch es gibt Hilfe aus der Natur. Und diese finden Sie nicht nur in der Apotheke, sondern auch in der Küche. Das zum Beispiel in Chili enthaltene Capsaicin macht die Paprikafrucht so feurig - und damit zum „Virenkiller“. Der ganze Körper und damit die Schleimhäute werden nämlich durch den scharfen Effekt stärker durchblutet. Das regt auch unser Immunsystem an. Außerdem beginnt die Nase zu rinnen und wird so „durchgeputzt“. Man kann wieder besser atmen. Doch Vorsicht! Menschen mit empfindlichem Magen solten Chili nur in sehr kleinen Mengen genießen.