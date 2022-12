Nutzer-Voting: Musk soll als Twitter-CEO abtreten

Seit Elon Musk beim Kurznachrichtendienst Twitter das Ruder übernommen hat, geht es dort drunter und drüber. Massenentlassungen, Werbe-Boykotts, Sperren unliebsamer Konten, Sticheleien gegen Joe Bidens Demokraten: Musk hat als Twitter-Boss für reichlich Wirbel gesorgt. Am Montag stellte er dem Twitter-Publikum nun die Vertrauensfrage: In einem Online-Voting sollte abgestimmt werden, ob er bei Twitter am Ruder bleiben soll. Die Antwort der Nutzer fiel eindeutig aus.