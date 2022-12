Änderungen in ELF - auch für Vikings und Raiders

Österreichs Football-Aushängeschilder Vienna Vikings und Raiders Tirol werden in der European League of Football (ELF) ab kommender Saison nicht mehr in der gleichen Conference spielen. Dennoch werden beide Teams weiterhin zwei Duelle haben. Das gab die ELF am Freitag bekannt. Der Titelverteidiger aus Wien spielt künftig in der Eastern Conference, die Tiroler bleiben in der Central Conference. Zudem qualifizieren sich nicht mehr vier, sondern sechs Teams für die Play-offs.