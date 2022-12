Cody Block: Der Lernroboter gegen „Junk-Spielzeug“

Spielerisches Lernen

Mithilfe des Roboters in Autoform und Holzklötzen werden die Kinder in die Grundbegriffe des Programmierens wie Debugging, Warteschlangen und Rekursionen eingeführt. Wie man auf die Idee gekommen ist, den Roboter in Form eines Autos zu konzipieren? Zuerst sei nicht gleich die Idee dagewesen, den Roboter in Autoform zu bauen, „aber wir wollten in jedem Fall ein sich bewegendes Objekt herstellen. Wir haben dann viel diskutiert: Wie sollte dieses Objekt aussehen? Soll es ein Roboter werden, oder soll es eher wie ein Tier aussehen? Dann kam die Idee auf einen Wagen, ein Auto. Und dafür haben wir uns dann entschieden im Team“, erklärt der Schweizer Unternehmer Hayri C. Bulman gegenüber dem Wiener Bildungsserver.