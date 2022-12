Strenges Prost! Letzte WM-Party in der Wüste

Das Thema Alkohol und das kurz vor der WM beschlossene Ausschank-Verbot in und rund um die Stadien - ausgenommen davon sind die sündteuren VIP- und Hospitality-Bereiche - ließ vor allem britische Fans in Katar heißlaufen. Sie suchten wie auch Fans anderer Zuflucht in Fanzonen sowie jenen 5-Sterne-Hotels und Pubs, in denen der Konsum ab 21 Jahren gestattet war.