ZDF-Legende nimmt emotionalen Abschied von Sehern

„Es freut mich, wenn es gefallen hat, und sorry an die, die ich nicht erreichen konnte“, so der „ZDF“-Kommentator zum Ende der Live-Übertragung des WM-Halbfinals zwischen Frankreich und Marokko. Es war sein letzte Spiel und dementsprechend emotional. „Es war mir, liebe Zuschauer, auf jeden Fall eine große, große Ehre. Tschüss und Adieu“, so die letzten Worte des deutschen Kult-Sprechers live im TV.