Hammer! Lionel Messi kündigt seinen Rücktritt an

Das große Ziel ist es, mit dem WM-Titel seine glorreiche Karriere zu krönen. „Ich beende meine WM-Reise, indem ich mein letztes Spiel in einem Finale bestreite. Alles, was ich bei dieser WM erlebt habe, ist sehr aufregend, sowohl was die Fans hier erleben, als auch wie es die Menschen in Argentinien genießen“, schildert Messi.