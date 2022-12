Kroatien gegen Argentinien ab 20 Uhr LIVE

Ein Endspiel wäre für beide Akteure kein Neuland, die Erinnerungen an ihr jeweils erstes dürften aber schmerzhaft sein. Der große Traum von Messi platzte 2014 gegen Deutschland erst in der Verlängerung mit 0:1, die Wahl zum besten Spieler des Turniers war am Tag seiner bisher bittersten Niederlage nur einen Randnotiz. Vier Jahre später führte Modric Kroatien überraschend ins Finale, dort war Frankreich beim 4:2 allerdings eine Nummer zu groß und der „Goldene Ball“ blieb am Ende nur ein Trostpreis.