„Was für ein Genie!“ Messi-Szene sorgt für Staunen

„Nicht zu glauben, was dieser Junge da gerade gemacht hat. Nicht zu glauben! Was für ein Genie“, schreibt Manu Ginobili, Olympiasieger und viermaliger NBA-Champion, via Twitter. Auch Ex-Rapidler und ServusTV-Experte Jan Age Fjörtoft staunt: „Letztes Mal verlor Messi 1995 den Ball. Er war acht Jahre alt.“