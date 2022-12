Überragend! Messi stellt weitere Bestmarken auf

3 - Messi ist nach Angaben des Datendienstleisters Opta der erste argentinische Spieler, der in drei verschiedenen K.-o.-Runden bei einer WM ein Tor geschossen hat. Vor der WM in Katar hatte er noch gar keinen Treffer in den entscheidenden Spielen erzielt, nun klappte es jeweils im Achtel-, Viertel- und Halbfinale.