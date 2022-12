Lewis Hamilton erfüllt Bruder dessen großen Traum

Vom Rollstuhl ins Rennauto

Seit 2015 fährt Nicolas in der britischen Tourenwagenmeisterschaft Rennen, einmal in einem Simulator der Motorsport-Königsklasse zu sitzen, ist für ihn dennoch etwas ganz Besonderes. „Vor einigen Jahren saß ich im Rollstuhl, dann lernte ich Gehen ohne Hilfe und nun fahre ich Autorennen. Wir sind mit dieser Kämpfermentalität aufgewachsen“, so der Brite, der diesen Tag wohl noch lange in Erinnerung halten wird.