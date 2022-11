Lewis Hamilton erntet Shitstorm im Japan-Urlaub

Auf Instagram präsentierte sich der siebenfache Weltmeister in einem gemieteten Nissan R34 GTR bei rasanten Spritztouren - Donuts inklusive (siehe Video oben). Dem ein oder anderen Fan in den sozialen Medien schien die Drift-Einlage des Briten jedoch ganz und gar nicht gefallen. Dass Hamilton mit seinen Aktionen das Mietauto beschädige, sei respektlos und verantwortungslos, so der Tenor.