F1-Star Lewis Hamilton trauert um fünfjährigen Fan

„Ich kann es einfach nicht glauben“

Die Trauer nach dem Verlust ist beim Briten riesengroß: „Ich kann nicht aufhören, an Isla zu denken. Dieser wunderschöne Geist hat viel Liebe in mein Leben gebracht, ihre Umarmungen bedeuten mir alles“, so Hamilton in seiner Instagram-Story. „Ich kann es einfach nicht glauben, dass sie ich sie nie wieder in den Arm nehmen kann.“