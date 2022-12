Schwergewicht-Hoffnung nun endlich Österreicher

Gewohnt erfolgreich

Eine gute Show baten die Bounce-Boxer Anastasija Lukajic und Marcel Meinl auch bei den österreichischen Meisterschaften in Korneuburg. Beide Talente sicherten sich den Titel - der Wiener wurde sogar zum „besten Boxer des Turniers“ gewählt. Während es auch für Lukajic nach 2021 der zweite Triumph in Folge war, holte Meinl zum bereits achten Mal (!) den Titel in den 16. Wiener Gemeindebezirk. „Mehr als ein Drittel meines Lebens bin ich Meister“, lachte der 21-Jährige.