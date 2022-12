Marokko-Trainer: „Wir sind der Rocky der WM!“

Afrika, Arabien, Europa - die Fußball-Welt feiert einen Außenseiter, überall gingen Marokkaner auf die Straßen, um ihre Helden nach dem Einzug in das Semifinale zu feiern. Was zum Teil leider mit Ausschreitungen verbunden war, in Paris wurden mehr als 100 randalierende Fans festgenommen, in Mailand wurde ein Nordafrikaner bei den Feiern nach dem Triumph niedergestochen.