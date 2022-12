Marokko-Star spendet jeden Cent seiner Prämien

Wie der marokkanische Journalist Khaled Beyoun via Twitter berichtet, hat Ziyech keinen einzigen Cent, den er seit seinem Teamdebüt im Jahr 2015 für seine Dienste im Dress seines Heimatlandes verdient hat, in die eigene Tasche gesteckt. Das Geld gehe nämlich an Staffmitglieder des Nationalteams sowie arme Familien in Marokko.