„Gymkhana“: Unfassbare Stunts nach Fast-Lähmung

Für „Gymkhana 2022: Travis Pastrana Goes Berserk in Florida in a 862 HP Subaru Wagon“ sind es vier Räder - und am Anfang keines: Der Base Jump, mit dem er das Video startet, geht schief, der Extremsportler knallt auf den Boden und muss vorsichtig weggetragen werden. Schwere Verletzungen, vor allem Hüft- und Wirbelbruch, waren die Folge.