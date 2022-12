Livakovic: „Wir sind als Kämpfer erzogen worden!“

Zlatko Dalic (Kroatien-Teamchef): „Das ist nur für die Menschen in Kroatien. Das ist einer der größten Siege für unser Land. Es war ein großartiges Spiel von der ersten bis zur letzten Minute. Wir haben den großen Favoriten ausgeschaltet. Das ist aber nicht das Ende für uns, wir müssen so weitermachen. Jeder hat sein Bestes gegeben. Danke auch an alle auf der Bank, die auch mit diesem Nationalteam mitleben. Mit unseren dreieinhalb Millionen Einwohnern stehen wir nun zum zweiten Mal in Folge im Halbfinale. Diese Jungs sind nicht normal.“