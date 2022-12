Eltern wollten Karriereende - nun wartet Messi

Der niederländische Fußball-Nationaltorhüter Andries Noppert hat eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich. Noch 2019 und 2020 erhielt der Keeper bei zwei Zweitliga-Klubs keinen neuen Vertrag mehr. Weder Foggia in Italien noch Dordrecht in den Niederlanden wollten ihn behalten. Nopperts Eltern rieten ihm damals, sich bei der Polizei zu bewerben. Am Freitag (20.00 Uhr) wird der 28-Jährige bei dem WM in Katar das Viertelfinale gegen Argentinien und Lionel Messi bestreiten.