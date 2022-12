Schwimm-WM: Kleine Mannschaft mit großen Zielen

„Ich hab von meiner Oma einen japanischen Talisman mit im Gepäck. Der bringt mir Glück“, lächelte Simon Bucher und stellte seine zwei Taschen auf das Förderband. Am Dienstag hob Österreichs Schwimm-Elite zur Kurzbahn-WM nach Melbourne ab. Vier Männer, zwei Damen - eine kleine Truppe, die in Australien große Ziele hat. „Natürlich will ich eine Medaille, sonst brauch ich bei einer WM ja gar nicht anzutreten“, strotzt Bucher voll Selbstvertrauen. Bernhard Reitshammer, letztes Jahr bei der Kurzbahn-EM mit Bronze über 100 m Lagen heimgekehrt, will ins Finale. Der Rest ergibt sich quasi von selbst.