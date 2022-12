Bäume mussten Platz für Kinderprojekt machen

„In doppelter Anzahl gepflanzt“

Doch Mitte 2024 wird das Gebäude, das sich an Kinder bis 12 Jahre richtet, samt Park-Umbau abgeschlossen sein. Für Letzteren nimmt die Stadt alleine im kommenden Jahr 1,4 Millionen Euro in die Hand. Als eine der ersten Maßnahmen mussten nun 15 Bäume gefällt werden. „Sie werden hier in doppelter Anzahl neu gepflanzt“, versichert man im Rathaus. Weitere neun Bäume werden zudem in andere Parks übersiedelt. Als Nächstes sind die Archäologen am Zug, ehe dann mit dem Bau des neuen Gebäudes begonnen wird.