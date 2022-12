Weihnachtsfeiern: Alkoholverbot statt Eskalation

Anna Lammert-Hejl ist Arbeitspsychologin, Unternehmensberaterin und Trainerin in Rust und Wien und auf die Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz spezialisiert. Auch Firmenevents wie etwa Weihnachtsfeiern sind davon nicht ausgenommen. Denn hier warten jede Menge Stolpersteine, auch wenn sich Arbeitskollegen in feierlustiger Atmosphäre meist anders begegnen.