Erdogans neue Waffe gegen die Meinungsfreiheit

Regierung will Kontrolle über soziale Medien

Die Regierung rüste sich, um die sozialen Medien weitreichend zu kontrollieren, sagt Emma Sinclair-Webb von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. „Das Gesetz bringt die Tech-Unternehmen in eine sehr schwierige Lage: Entweder müssen sie sich daran halten und Inhalte entfernen oder sogar Nutzerdaten herausgeben, oder hohe Strafen in Kauf nehmen“, sagt sie.