Kommendes Wochenende wird wechselhaft und trüb

Am Freitag bedecken dichte Wolken den Himmel und vom Süden her breitet sich allmählich leichter Schneefall aus. Auch in Kärnten, der Steiermark und im Salzburger Lungau kann es schneien. Die Schneefallgrenze liegt meist in tiefen Lagen. Bezüglich Frühtemperaturen kann bis zu 1 Grad erwartet werden. Tageshöchsttemperaturen bei 0 bis 6 Grad.