Maroni sind wahre Multitalente für die Gesundheit

Die Verdauung gezielt ankurbeln

Esskastanien sind reich an Ballaststoffen und helfen damit, den Darm in Bewegung zu halten. Das beugt Verstopfung vor. Bereits eine Portion von 100 Gramm liefert etwa neun Gramm davon und kann so wesentlich zu den von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlenen 30 Gramm Ballaststoffen pro Tag beitragen. Beachten sollte man allerdings, dass ausreichend Flüssigkeit zugeführt wird, da es sonst erst recht zu Verstopfung kommen kann.