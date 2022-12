Die große Verunsicherung: DTM-Zukunft ist ungewiss

Fragezeichen. Unsicherheiten. Die Zukunft der DTM ist offen. Die Fahrer und Teams tappen weiter im Dunkeln. „Niemand weiß, was passieren wird. Wir bekommen keine Updates“, meint der steirische Lamborghini-Teamchef Gottfried Grasser, der in der abgelaufenen Saison mit vier Autos in der DTM am Start war. „Wir leben derzeit auch nur alle von Gerüchten.“