Therme will weiter in höchster Liga mitspielen

Hohe Investitionen

Billig war das alles natürlich nicht. 6,5 Millionen Euro wurden in Summe investiert. „Ziel ist es, die Sonnentherme und den Standort Lutzmannsburg noch attraktiver für Familien und Kids, aber auch nachhaltiger zu machen, um weiterhin national und international in der höchsten Liga der Familien-Destinationen mitzuspielen zu können“, so Cerutti.